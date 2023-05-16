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Икону Рублева выставят на Троицу в храме Христа Спасителя
Минкультуры: икону Рублева выставят на Троицу в храме Христа Спасителя
Икона «Троица», написанная Андреем Рублевым, будет выставлена 4 июня, на Троицу, в храме Христа Спасителя, говорится в поступившем в РБК сообщении министерства культуры.
После этого проведут плановую реставрацию, после которой образ переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
«Икона, являющаяся частью государственного музейного фонда Российской Федерации, будет передана Русской Православной Церкви на долгосрочное ответственное хранение», — добавили в ведомстве.
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