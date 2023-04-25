Второго фигуранта дела об убийстве Дугиной заочно арестовали

Заочно арестованный Богдан Циганенко помогал подозреваемой в убийстве Дугиной с поддельными номерами и документами, а также со сборкой взрывного устройства. Основную фигурантку Наталью Вовк заочно арестовали в ноябре

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Второго фигуранта дела об убийстве политолога Дарьи Дугиной заочно арестовали, следует из материалов Басманного суда. В карточке дела на сайте суда говорится о заочном заключении под стражу Б. Цыганенко.

Ранее ФСБ сообщала, что гражданин Украины Богдан Цыганенко помогал в осуществлении подрыва машины Дугиной, в результате которого она погибла. Он помог подозреваемой в убийстве Наталье Вовк с поддельными номерами и документами, а также вместе с ней собирал самодельную бомбу.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла 20 августа прошлого года: когда девушка возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция», в ее автомобиле сработало взрывное устройство.

Спустя два дня ФСБ назвала исполнительницей убийства Дугиной Вовк, а в подготовке обвинила украинские спецслужбы. По данным спецслужбы, Цыганенко приехал в Россию через Эстонию 30 июля, а уехал за день до взрыва автомобиля Дугиной (20 августа).

Вовк заочно арестовали в начале ноября прошлого года.

Киев отрицал обвинения в причастности к произошедшему. «Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует», — подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский.