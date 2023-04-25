Второго фигуранта дела об убийстве Дугиной заочно арестовали

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 90,03 (+0,57) Инвестиции, 16:21 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 81,55 (+0,28) Инвестиции, 16:21
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 18:24
Bloomberg сообщил о рекордном росте долгов Восточной Европы из-за Украины Экономика, 18:23
Что такое альбинизм и как он влияет на качество жизни Pro, 18:18
Металлурги допустили технологический разрыв с западными компаниями Бизнес, 18:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:12
«Спартак» отреагировал на проверку полицией травмы игрока «Краснодара» Спорт, 18:10
Чемезов заявил о цене ниже рыночной на МС-21 для российских перевозчиков Экономика, 18:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В России отозвали почти 5 тыс. автомобилей BMW Авто, 18:03
Жителя Сахалина взломали и записали добровольцем на военную операцию Общество, 18:03
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 18:01
Правящая партия ЮАР выступила за выход из суда, выдавшего ордер на Путина Политика, 17:51
НКР повысило кредитный рейтинг Металлинвестбанка с A-.ru до A.ru Кредитные рейтинги, 17:48
«Автоваз» повысит цены на автомобили Lada Бизнес, 17:48
Вы «миссионер» или «наемник»? Джефф Безос — о предпринимателях Pro, 17:44
Политика ,  
0 

Второго фигуранта дела об убийстве Дугиной заочно арестовали

Басманный суд заочно арестовал второго фигуранта дела об убийстве Дугиной Циганенко
Заочно арестованный Богдан Циганенко помогал подозреваемой в убийстве Дугиной с поддельными номерами и документами, а также со сборкой взрывного устройства. Основную фигурантку Наталью Вовк заочно арестовали в ноябре
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Второго фигуранта дела об убийстве политолога Дарьи Дугиной заочно арестовали, следует из материалов Басманного суда. В карточке дела на сайте суда говорится о заочном заключении под стражу Б. Цыганенко.

Ранее ФСБ сообщала, что гражданин Украины Богдан Цыганенко помогал в осуществлении подрыва машины Дугиной, в результате которого она погибла. Он помог подозреваемой в убийстве Наталье Вовк с поддельными номерами и документами, а также вместе с ней собирал самодельную бомбу.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла 20 августа прошлого года: когда девушка возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция», в ее автомобиле сработало взрывное устройство.

Спустя два дня ФСБ назвала исполнительницей убийства Дугиной Вовк, а в подготовке обвинила украинские спецслужбы. По данным спецслужбы, Цыганенко приехал в Россию через Эстонию 30 июля, а уехал за день до взрыва автомобиля Дугиной (20 августа).

Вовк заочно арестовали в начале ноября прошлого года.

Киев отрицал обвинения в причастности к произошедшему. «Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует», — подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский.

Читайте на РБК Pro
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
Экономика КНР восстанавливается. Что будет с Alibaba и Tencent
Что угрожает производителям продуктов питания — The Economist
Как подтолкнуть людей к онлайн-покупкам — приемы нейромаркетинга
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дарья Дугина Украина арест
Материалы по теме
Суд заочно арестовал Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве Дугиной
Общество
Politico узнала о предупреждении США Украине из-за убийства Дугиной
Политика
МВД Казахстана назвало поддельным паспорт подозреваемой по делу Дугиной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter