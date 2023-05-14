Прилепин сообщил об искавших его в Луганске украинцах перед покушением

Прилепин, автомобиль с которым был взорван 6 мая в Нижегородской области, рассказал, что незадолго до покушения за ним в Луганске следили три группы украинцев. Писатель говорил, что угрозы от диверсантов поступали ему с 2017 года

Место подрыва автомобиля Прилепина (Фото: Стрингер / ТАСС)

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин рассказал, что незадолго до покушения на него 6 мая получал информацию, что за ним следят украинские группы в Донбассе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на самого Прилепина.

«Непосредственно в зоне огневого поражения искать сложнее в некоторых смыслах: телефонов у меня с собой никогда нет, машины совсем другие. Места дислокации постоянно меняю. Пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня «ищут», — рассказал он.

По словам Прилепина, угрозы в его адрес стали поступать после того, как он прибыл в Донбасс как военный. В январе писатель подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации на Украине. Он сообщил, что планирует вернуться на фронт после лечения.

Ранее Прилепин рассказывал, что украинские диверсионные группы «работают» по нему с 2017 года. По его словам, в Донецке, рядом с домом, где тогда жил писатель с семьей, саперы снимали фугасы.

6 мая в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин с помощником Александром Шубиным, ветераном боевых действий в ЛНР. Шубин погиб, Прилепин получил ранения и перенес две операции. 13 мая нижегородский губернатор Глеб Никитин рассказал , что последняя операция прошла штатно, врачи выполнили «остеосинтез костей ног».

В день покушения был задержан подозреваемый в совершении подрыва — Александр Пермяков, 1993 года рождения, родившийся на Украине и ранее судимый. Он рассказал, что использовал две противотанковые мины, взорвалась только одна. Он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Пермяков арестован.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовно дело по ст. 205 (террористический акт). Следователи считают, что Пермяков действовал не один, он был исполнителем и имел сообщников.