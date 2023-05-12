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Уполномоченный Китая по урегулированию конфликта посетит Россию и Украину

Главный по урегулированию конфликта на Украине Ли Хуэй посетит Россию и еще четыре страны
Ли Хуэй
Ли Хуэй (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй начиная с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию, сообщает китайский МИД, передает китайское отделение Би-би-си.

Ли Хуэй в течение 10 лет, с 2009 по 2019 год был послом Китая в России. В конце апреля его назначили главным уполномоченным по Украине.

О том, что Пекин направит своего представителя для «углубленных консультаций со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса», сообщал МИД Китая.

Это произошло после первого с начала российской военной операции на Украине разговора китайского и украинского лидеров Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.

Пекин в годовщину начала военных действий России на Украине изложил свой мирный план из 12 пунктов. Китай предложил уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает план скорее высказыванием мыслей. Он отметил, что китайские предложения не содержат пункта о выводе российских войск с территории Украины, а потому этот план нереализуем.

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В Москве план Китая приветствовали. Президент России Владимир Путин говорил, что эти предложения могут лечь в основу плана по мирному урегулированию на Украине.

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