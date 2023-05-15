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Макрон пообещал снабдить Украину десятками бронемашин и легких танков

Макрон: Франция оснастит несколько батальонов ВСУ десятками бронемашин и танками AMX-10RC

Франция в ближайшее время подготовит и оснастит несколько украинских батальонов десятками бронемашин и легких танков. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Le Figaro.

«В ближайшие недели Франция обучит и вооружит несколько батальонов [ВСУ] десятками бронемашин и легких танков, в том числе AMX-10RC», — сказал Макрон. Он добавил, что Париж сосредоточил «свои усилия на поддержке возможностей противовоздушной обороны Украины».

Также президенты Зеленский и Макрон пришли к согласию в вопросе увеличения санкционного давления на Россию. «Украина и Франция согласны с необходимостью усилить наше коллективное давление на Россию посредством новых санкций», — говорится в совместном заявлении Макрона и Зеленского.

14 мая Зеленский прибыл в Париж. Во французской столице он встретился также с премьер-министром Элизабет Борн и министром иностранных дел Катрин Колонной. Ранее Зеленский посетил Германию. По итогам встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем он заявил, что Киев работает над созданием «коалиции истребителей» и цель его визитов в европейские страны частично состоит в этом.

13 мая украинский лидер посетил Рим и провел переговоры с премьер-министром Джорджей Мелони. По их итогам он сказал, что «есть очень важные решения по защите <...> неба».

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Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон танки ВСУ
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