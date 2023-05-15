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Зеленский пошутил о русских после падения врученной ему награды

Президент Украины Зеленский связал с русскими падение врученной ему награды в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил о причастности русских к падению врученной ему в Германии награды за вклад в объединение Европы (премия имени Карла Великого). Трансляцию мероприятия, где это произошло, вел Spiegel на своем YouTube-канале.

Церемония состоялась в немецком Ахене 15 мая. На ней, кроме Зеленского, присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Украинский лидер выступал с речью, когда награда, лежавшая рядом с трибуной, упала.

«Русские», — прокомментировал Зеленский и после аплодисментов в зале добавил: «Но мы не боимся».

Слова Зеленского вызвали улыбку на лицах Шольца, а также члена бундестага (немецкого парламента), бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца.

Премию Карла Великого Зеленскому вручили как представителю украинских граждан. В фонде-учредителе заявили, что народ Украины под руководством своего президента «борется за защиту не только суверенитета своей страны и жизни ее граждан, но и Европы и европейских ценностей», поэтому «заслуживают этого поощрения».

Теги
Владимир Зеленский премия награда Германия
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