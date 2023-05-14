Зеленский встретился с президентом Германии

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял президента Украины в своей резиденции в Берлине, сообщает телеканал NTV.

В городе усилили меры безопасности после приезда Зеленского. В некоторых районах города перекрыли движение. Жители районов вокруг федеральной канцелярии и канцелярии президента должны иметь при себе удостоверение личности.

Точная программа визита Зеленского пока не озвучена из соображений безопасности, сообщает NTV. Это первый визит украинского президента в Германию с момента начала российской военной операции на Украине.

13 мая агентство dpa сообщало, что Зеленский приедет в Германию для получения премии Карла Великого от канцлера Олафа Шольца.

Международная премия имени Карла Великого дается за вклад в объединение Европы. Она присуждается ежегодно с 1950 года. Она названа в честь Карла Великого, основателя Франкской империи в XIII веке. Лауреаты премии награждаются грамотой, медалью и символической наградой в €5 тыс. В 2022 году премии получили лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Накануне Зеленский посетил Италию, где встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском.