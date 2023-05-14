Зеленский встретился с президентом Германии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
В Индии изъяли крупнейшую в стране партию метамфетамина Общество, 11:22
Как проходит голосование на выборах в Турции. Видео Политика, 11:19
Не ипотека и прозаичный ремонт: как использовать деньги с умом РБК и Цифра брокер, 11:17
Эмоциональная зависимость: как прекратить страдания Pro, 11:16
Гинцбург призвал создать систему актуализации состава вакцин от COVID Общество, 11:10
Володин устроил голосование о запрете работы «наливаек» в ночное время Политика, 11:08
Пермский бегун с рекордным результатом выиграл Московский полумарафон Спорт, 11:07
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Что случилось в мире Hi-Tech: от «раскладушки» Google до флагманов Poco Life, 11:00
Минсельхоз США предупредил о падении производства зерна на Украине на 21% Политика, 10:49
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 10:45
Зачем России понадобился государственный венчурный фонд Pro, 10:43
Зеленский встретился с президентом Германии Политика, 10:38
Американец лишил Овечкина единоличного лидерства по голам в плей-офф НХЛ Спорт, 10:31
США отследили шесть российских военных самолетов близ Аляски Политика, 10:25
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский встретился с президентом Германии

Президент Германии Штайнмайер принял Зеленского в берлинской резиденции

Зеленский встретился с президентом Германии
Video

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял президента Украины в своей резиденции в Берлине, сообщает телеканал NTV.

В городе усилили меры безопасности после приезда Зеленского. В некоторых районах города перекрыли движение. Жители районов вокруг федеральной канцелярии и канцелярии президента должны иметь при себе удостоверение личности.

Точная программа визита Зеленского пока не озвучена из соображений безопасности, сообщает NTV. Это первый визит украинского президента в Германию с момента начала российской военной операции на Украине.

13 мая агентство dpa сообщало, что Зеленский приедет в Германию для получения премии Карла Великого от канцлера Олафа Шольца.

Международная премия имени Карла Великого дается за вклад в объединение Европы. Она присуждается ежегодно с 1950 года. Она названа в честь Карла Великого, основателя Франкской империи в XIII веке. Лауреаты премии награждаются грамотой, медалью и символической наградой в €5 тыс. В 2022 году премии получили лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Читайте на РБК Pro
Как удержать ценных сотрудников — опыт Netflix, Airbnb, РЖД, S7 Airlines
Как не дать сожалениям испортить жизнь: объясняет Дэниел Пинк
Петля самосовершенствования: почему ученые бьют тревогу из-за нейросетей
Как не пропустить меланому — советы врача

Накануне Зеленский посетил Италию, где встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском.

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Украина Германия президент Германии
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский отказался от посредничества Ватикана в переговорах с Россией
Политика
Зеленский в Риме заявил о наличии «очень важных решений» по защите неба
Политика
Украина подписала три контракта с производителем «Байрактаров»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter