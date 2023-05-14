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Bild cообщила, что Зеленский в Берлине забыл свой смартфон в машине

Bild: президент Украины Зеленский в Берлине забыл в машине свой смартфон
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Christophe Gateau / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Берлин забыл в автомобиле свой смартфон и пауэрбанк, пишет газета Bild.

По данным издания, Зеленский заметил пропажу, когда сел в вертолет. Вылет ненадолго задержали, чтобы сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции вернулся к автомобилю, забрал смартфон и пауэрбанк, а затем принес вещи украинскому президенту. Зеленский поблагодарил его. Как пишет Bild, лидер Украины воспринял ситуацию с улыбкой. 

Зеленский приехал в Берлин ночью 14 мая. Это первый визит украинского президента в Германию с начала российской военной операции. Там Зеленский встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

По итогам встречи с последним Зеленский заявил, что Киев работает над созданием «коалиции истребителей» и цель его визитов в европейские страны состоит частично в этом. Шольц в свою очередь повторил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Из Берлина Зеленский и Шольц вылетели в город Ахен. Там украинскому президенту вручили премию имени Карла Великого. Он принял награду как представитель граждан Украины. В фонде премии заявили, что украинский народ под руководством своего президента «борется за защиту не только суверенитета своей страны и жизни ее граждан, но и Европы и европейских ценностей», поэтому «заслуживает этого поощрения».

Теги
Персоны
Владимир Зеленский смартфон Берлин вертолеты
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Владимир Зеленский

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