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Глава МИД Германии Бербок пошутила про одни на двоих наушники с Кулебой

Глава МИД Германии Бербок назвала использование одних наушников с Кулебой признаком дружбы
Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок
Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Глава МИД Германии Бербок и ее украинский коллега Дмитрий Кулеба использовали одни наушники на пресс-конференции лидеров двух стран в Берлине, передает Bild.

«Мы с министром иностранных дел Кулебой использовали одни наушники. Вот насколько близка наша дружба», — сказала Бербок. Она и Кулеба слушали совместную пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.

Зеленский встретился с Шольцем в рамках своей поездки в Германию. На пресс-конференции Шольц сказал, что для достижения мира Россия должна уйти из Украины. «Россия должна вывести войска, по-другому не получится», — сказал он. Зеленский же сказал, что Киев работает над созданием «коалиции истребителей» и цель его визитов в европейские страны состоит частично в этом. «Буду обращаться к Германии, чтобы они поддержали в этой коалиции Украину», — добавил он.

Российские власти критикуют Запад за поставки оружия Украине. В Москве считают, что подобные действия не способствуют урегулированию. Комментируя поставленное Зеленским условие о выводе российских сил на границы 1991 года, в Кремле говорили, что подобные инициативы не могут быть мирными, если не учитывают вступление в состав России новых регионов.

Теги
МИД Германии Германия Украина Анналена Бербок Дмитрий Кулеба
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