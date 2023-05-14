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Великобритания выступит за усиление поддержки Украины на саммите G7
Премьер Великобритании Риши Сунак выступит за укрепление поддержки Украины на саммите G7
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите «Большой семерки» (G7) выступит за укрепление международной поддержки Киева. Об этом сообщила канцелярия главы британского правительства.
«На саммите G7 Великобритания <...> будет укреплять поддержку, оказываемую Украине, которая готовится активизировать боевые действия против России», — сказано в сообщении.
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