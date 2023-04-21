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Kyodo подтвердило обсуждение G7 полного запрета экспорта в Россию

Kyodo: страны G7 обсуждают запрет экспорта в Россию почти всех товаров

Страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Государства — члены G7 уже прекратили экспорт в Россию широкого ряда товаров, которые могут быть использованы в военных целях. По словам источника Kyodo, страны могут распространить запрет на подержанные автомобили, шины, косметические товары и одежду.

Накануне Bloomberg сообщил, что эту идею обсуждают представители G7 в преддверии майского саммита лидеров в Японии. Они намерены привлечь к ее реализации и страны Евросоюза, утверждают источники агентства.

Список товаров пока не согласован — перед этим лидерам «Большой семерки» еще предстоит договориться, принимают ли они новые меры или нет. По данным Bloomberg, скорее всего, исключения из санкций сделают для лекарств и сельскохозяйственной продукции.

Российские власти считают введенные против страны санкции незаконными. Президент Владимир Путин заявлял, что инициаторы ограничений «бьют по собственным национальным интересам» и провоцируют глобальный кризис.

Теги
экспорт «Большая семерка» G7 санкции
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