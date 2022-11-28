Сунак: Великобритания в 2023 году сохранит или увеличит военную помощь Украине

Сунак анонсировал сохранение или увеличение помощи Киеву в 2023 году

Великобритания увеличит в 2023 году оказываемую Украине военную помощь. Об этом говорится в речи, с которой в понедельник выступит британский премьер Риши Сунак, передает Reuters.

«Не сомневайтесь. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы окажем поддержку в противовоздушной обороне, чтобы защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру», — сказал он (цитата по Guardian).

По его словам, Лондон под его руководством не выберет статус-кво.

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