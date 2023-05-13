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G7 повысили обязательства по поддержке Украины до $44 млрд

Страны G7 повысили обязательства по поддержке Украины до начала 2024 года до $44 млрд

Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) и их партнеры увеличили объем обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до $44 млрд. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав ЦБ «большой семерки».

В документе отмечается, что это позволило утвердить программу Международного валютного фонда для Украины на сумму более $15,6 млрд на четырехлетний период. МВФ одобрил этот кредит для Киева в конце марта.

В феврале министры стран G7 решили выделить Украине $39 млрд финансовой помощи за текущий год. 

По итогам 2022 года Украина получила международную помощь на сумму около $32,1 млрд, писало УНИАН со ссылкой на Национальный банк Украины. Наибольший объем поступил из США ($12 млрд), Европейского союза ($8 млрд), Международного валютного фонда ($2,7 млрд), Канады ($1,9 млрд) и Германии ($1,5 млрд).

Страны «большой семерки», кроме Японии, оказывают Киеву также и военную помощь. В частности, Вашингтон выделил почти $37 млрд.

Россия осуждает поставки вооружений Украине и считает, что другие страны таким образом становятся сторонами конфликта.

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