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В сеть утекли данные свыше 230 тыс. госслужащих США

Reuters: в сеть утекли данные свыше 230 тыс. госслужащих США

Личные данные 237 тыс. сотрудников государственных учреждений США попали в сеть в результате утечки данных Минтранса страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо министерства в Конгресс.

В письме сказано, что утечка данных произошла в системе обработки льгот TRANServe. Эта система, среди прочего, компенсируют госслужащим часть расходов на проезд. Неизвестно, были ли данные использованы в преступных целях.

Доступ к системе заморожен. Ведется расследование.

Министерство транспорта сообщило агентству, что утечка не затронула никаких систем безопасности на самом транспорте, но не сказало, кто может быть ответственен за взлом.

Весной стало известно об утечке данных американской разведки. В документах, содержание которых ранее приводили The New York Times, The Washington Post и другие СМИ, содержались данные о ходе военной операции на Украине, отношениях США с союзниками и другая чувствительная информация. 

Утечка секретных документов с информацией разведки об украинском конфликте впервые была обнаружена в конце марта, файлы были размещены на геймерских сайтах еще в начале месяца. Следующая партия документов, которая раскрывала факты американского шпионажа за официальными лицами Израиля, Южной Кореи и Украины, была найдена в начале апреля. Секретные документы до сих пор продолжают попадать в мировые СМИ, их количество может исчисляться сотнями.

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За слив данных задержали служащего ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. По данным The New York Times, Тейшейра начал обнародовать документы менее чем через 48 часов после ввода Россией войск на Украину в феврале 2022 года. Он размещал секретную информацию в чат-группе соцсети для геймеров Discord, насчитывающей 600 участников. С октября обвиняемый публиковал сведения в другом сообществе, Thug Shaker Central, в котором состояли около 50 человек.

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