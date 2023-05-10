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ВШЭ оштрафовали за утечку персональных данных студентов

Суд оштрафовал Высшую школу экономики на ₽60 тыс. за утечку персональных данных студентов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Суд оштрафовал Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на 60 тыс. руб. за утечку личных данных студентов и сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Суд признал учреждение виновным по ч. 1 ст. 13.11 КоАП («обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством»). Максимальный штраф по этой статье — 100 тыс. руб.

В марте ВШЭ сообщила, что почтовые сервисы вуза подверглись атаке злоумышленников. Ее остановили, но почта и календарь после этого работали с перебоями. Служба безопасности университета начала анализировать сообщения о возможной утечке данных.

Один из телеграм-каналов позже сообщил, что в даркнете появилось два архива, предположительно, имеющих отношение к ВШЭ. В базе содержались сканы паспортов и персональные данные выпускников и сотрудников, списки работников, имеющих отсрочку от частичной мобилизации, досье абитуриентов магистратуры, логины и пароли для доступа к внутренним сервисам, а также значительный объем иной информации.

В Роскомнадзоре заявили, что вуз уведомил регулятор об утечке. Ведомство тогда сообщило о начале проверки.

Теги
суд Высшая школа экономики Басманный суд утечка данных персональные данные студенты штраф
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