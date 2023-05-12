Боррель выразил готовность ЕС «серьезно сотрудничать» с Китаем по Украине

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности Евросоюза «серьезно взаимодействовать» с Китаем в вопросе урегулирования на Украине. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на его частное письмо министрам иностранных дел ЕС, которое оказалось в распоряжении редакции.

Брюссель приветствует все «позитивные шаги со стороны Китая, направленные на поиск решения» конфликта, заверил дипломат. Страны блока должны найти «согласованную стратегию» для отношений с Китаем, которая будет учитывать, в частности, «ужесточение конкуренции между США и Китаем», считает он.

В годовщину начала российской военной операции Китай опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В частности, в Пекине призвали уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия и возобновить переговоры, а также отказаться от санкций.

В Кремле приветствовали попытку Китая сформулировать шаги по направлению к миру. План может лечь в основу урегулирования на Украине, говорил президент России Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что если в китайском плане нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то такой план нереализуем.