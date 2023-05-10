Украина попросила Бразилию продать 450 БТР в медицинском исполнении

Бронетранспортер Guarani (Фото: Exercito Brasileiro / wikimedia.org)

Правительство Украины направило 27 апреля в Минобороны Бразилии запрос на поставку 450 бронетранспортеров Guarani в медицинской комплектации, пишет издание Tecnologia & Defesa.

Документ адресован министру обороны Бразилии Хосе Мусио Монтейру. В нем говорится, что БТР должны быть окрашены в оранжевый и желтый цвета и использоваться для эвакуации мирных жителей из зон конфликта, а также транспортировки раненых из зон боевых действий, они должны поступить в распоряжение украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Покупку 450 бронетранспортеров оплатят союзники, сделка включает гарантии, что украинская сторона не станет использовать БТР для боевых задач.

По данным военных источников Tecnologia & Defesa, письмо еще не дошло до министра, несмотря на то что оно было подано более десяти дней назад.

В январе бразильская газета Folha de S.Paulo сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу правительства Германии о поставке боеприпасов для танков, которые Берлин может передать Украине. Тот аргументировал свое решение тем, что не желает «провоцировать русских».

Позднее Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов сторонам российско-украинского конфликта. «Бразилия — страна мира. Поэтому Бразилия не хочет принимать в этом никакого участия», — добавил он.

В начале апреля бразильский лидер предлагал Украине уступить Крым России для прекращения боевых действий, а также обвинял США и ЕС в участии в конфликте вместо того, чтобы уделить время мирным переговорам. Киев и союзники раскритиковали его слова. После этого Лула да Силва сказал, что «Россия ошиблась», но бои следует остановить.

Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра 25 апреля рассказал, что у страны есть прямые каналы связи с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования. Он добавил, что общался со своими российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой, а бразильский президент — с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.