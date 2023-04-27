Президент Бразилии объяснил отказ передать Германии снаряды для Украины
Бразилия отказалась отправить Германии боеприпасы для их последующей передачи Украине, чтобы не становиться стороной военного конфликта. Об этом заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в интервью El Pais.
«Когда [канцлер] Германии [Олаф Шольц] посетил Бразилию, он попросил нас прислать снаряды от танков, купленных в Германии для войны. Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать, потому что, если будет запущена ракета и Россия обнаружит, что Бразилия продала ее, Бразилия станет стороной конфликта», — объяснил он.
Лула да Силва отметил, что хочет поговорить со странами, которые тоже никаким образом не связаны с боевыми действиями на Украине, чтобы найти решение по восстановлению мира.
Бразильский лидер также заявил, что члены Совета Безопасности ООН не занимаются поиском мирного решения. «ООН действует с 1945 года. Геополитики 1945 года больше не существует. ООН должна адаптироваться к 2023 году», — считает он.
26 апреля Лула да Силва призвал прекратить поиск виновных в конфликте на Украине и заняться его мирным урегулированием. При этом он в очередной раз осудил российскую военную операцию.
Президент Бразилии предлагал создать аналог G20 для диалога по Украине и обвинял ЕС и США в способствовании продолжению боевых действий, поставляя Украине оружие. В ответ координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби обвинил бразильскую сторону в «повторении российской и китайской пропаганды» и «игнорировании фактов».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложения Лулы, сказал, что «любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, заслуживают внимания», но инициативе бразильской стороны пока рано давать оценки.