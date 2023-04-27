Президент Бразилии объяснил отказ передать Германии снаряды для Украины

Лула да Силва: Бразилия не передала Германии снаряды, чтобы не стать стороной конфликта

Лула да Силва (Фото: Juan Medina / Reuters)

Бразилия отказалась отправить Германии боеприпасы для их последующей передачи Украине, чтобы не становиться стороной военного конфликта. Об этом заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в интервью El Pais.

«Когда [канцлер] Германии [Олаф Шольц] посетил Бразилию, он попросил нас прислать снаряды от танков, купленных в Германии для войны. Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать, потому что, если будет запущена ракета и Россия обнаружит, что Бразилия продала ее, Бразилия станет стороной конфликта», — объяснил он.

Лула да Силва отметил, что хочет поговорить со странами, которые тоже никаким образом не связаны с боевыми действиями на Украине, чтобы найти решение по восстановлению мира.

Бразильский лидер также заявил, что члены Совета Безопасности ООН не занимаются поиском мирного решения. «ООН действует с 1945 года. Геополитики 1945 года больше не существует. ООН должна адаптироваться к 2023 году», — считает он.

26 апреля Лула да Силва призвал прекратить поиск виновных в конфликте на Украине и заняться его мирным урегулированием. При этом он в очередной раз осудил российскую военную операцию.

Президент Бразилии предлагал создать аналог G20 для диалога по Украине и обвинял ЕС и США в способствовании продолжению боевых действий, поставляя Украине оружие. В ответ координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби обвинил бразильскую сторону в «повторении российской и китайской пропаганды» и «игнорировании фактов».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложения Лулы, сказал, что «любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, заслуживают внимания», но инициативе бразильской стороны пока рано давать оценки.