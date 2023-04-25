Глава МИД Бразилии Виэйра заявил о каналах связи с Россией и Украиной по урегулированию

В Бразилии заявили о контактах с Украиной и Россией для поиска мира

Мауро Виэйра (Фото: Kevin Hagen / Getty Images)

У Бразилии есть прямые каналы связи с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования, заявил глава бразильского МИДа Мауро Виэйра в интервью газете El Mundo.

«Мы готовы <...> действовать совместно с другими странами, которые также готовы содействовать миру, странами, у которых есть каналы связи с обеими сторонами и которые могут свободно разговаривать с обеими сторонами», — сказал Виэйра.

Он добавил, что разговаривал по телефону со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, и такой диалог продолжится.

«То же самое и с Москвой. Президент [России Владимир] Путин уже звонил президенту Луле, я недавно принимал в Бразилиа министра иностранных дел [Сергея] Лаврова, я был с ним в Индии на встрече G20 в Нью-Дели», — рассказал министр.

Он добавил, что, когда стороны будут готовы сесть за стол переговоров с группой стран, которые хотят урегулирования конфликта, Бразилия тоже хочет присутствовать на встрече.

16 апреля Лула да Силва предложил создать аналог G20 для диалога по Украине. По его мнению, сегодня ни одна сторона не хочет идти на уступки в вопросах мира, а Европа и США лишь способствуют продолжению боевых действий, поставляя Украине оружие. В ответ координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Бразилия «повторяет российскую и китайскую пропаганду, игнорируя факты».

В начале апреля Лула предлагал Украине уступить Крым России ради прекращения боевых действий, а также обвинял США и ЕС в участии в конфликте вместо того, чтобы уделить время мирным переговорам. По остальным территориям, которые вошли в состав России, президент Бразилии предложил провести «переосмысление». Его слова раскритиковали на Украине и Западе

23 апреля Лула да Силва сказал, что «Россия ошиблась», но теперь бои следует остановить.

В Кремле, комментируя мирные инициативы президента Бразилии, отвечали, что готовы прислушиваться к мирным предложениям, которые учитывают интересы России.