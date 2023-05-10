Главком ВСУ Залужный отказался от видеовстречи с начальниками НАТО

Главком ВСУ Залужный не смог участвовать в заседании военного комитета НАТО по видеосвязи

Валерий Залужный (слева) (Фото: Michaela Rihova / CTK / ZUMA / ТАСС)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не смог поучаствовать в заседании военного комитета НАТО даже по видеосвязи, заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр во время открытия заседания.

«Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции», — сказал Бауэр (цитата по «Страна.ua»).

В конце апреля Залужный встречался с командующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Украинский главком рассказал ему о ситуации на фронте, возможных сценариях и угрозах для будущих действий ВСУ. Также он призвал нарастить поставки Украине вооружений и систем противовоздушной обороны и обсудил вопросы подготовки украинских военных.

Украинская армия «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готова перейти в контрнаступление, говорил в конце апреля министр обороны страны Алексей Резников. О скором наступлении также заявил 2 мая президент Украины Владимир Зеленский. По словам советника главы офиса главы государства Михаила Подоляка, контрнаступление — вопрос не недели или месяца, а «многих событий», учитывая интенсивность и масштаб конфликта, а также усилия, которые вкладывает Россия.

В российском МИДе говорили, что украинское контрнаступление приведет к печальным последствиям, кровопролитию и эскалации, российская армия же подготовлена «к любому развитию событий».