Главком ВСУ обсудил с командующим силами НАТО в Европе угрозы на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел встречу с командующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, в ходе которой рассказал ему о ситуации на линии фронта и напомнил о важности своевременных поставок боеприпасов и техники. Об этом Залужный сообщил в своем телеграм-канале, приложив фотографии со встречи.

«Подробно рассказал [Каволи] об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для наших будущих действий. Ставим себе цель подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи», — написал Залужный.

Помимо этого, главком ВСУ сообщил представителю НАТО о важности «своевременных поставок в достаточном количестве боеприпасов и техники» и призвал нарастить поставки Украине вооружений и систем противовоздушной обороны.

«С генералом Каволи также обсудили вопросы подготовки наших защитников. Договорились и в дальнейшем поддерживать диалог и работать для усиления обороноспособности Украины», — добавил Залужный.

После начала российской спецоперации Украина подала заявку на членство в НАТО, а государства — члены военного блока увеличили военную поддержку Киева. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Киев 20 апреля заявил, что Украина получила поддержку от НАТО на сумму более €150 млрд и что союзники наращивают поставки самолетов, танков и бронетехники. Каволи ранее говорил, что Украина уже получила 98% обещанной военной техники.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк после этого заявил, что Киев еще не получил такого количества оружия от НАТО. «На мой взгляд, 97–98% — это слишком [большая цифра]. <...> Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров», — сказал он.

В Кремле осуждают поставки Украине вооружения. Российские власти считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта.