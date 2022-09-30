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США признают независимость Островов Кука и Ниуэ

Президент США Джо Байден: США признают независимость Островов Кука и Ниуэ
Джо Байден подчеркнул важную роль тихоокеанских островов в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона и заявил о намерении дальше развивать с ними отношения
Острова Кука
Острова Кука (Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Global Look Press)

Президент США Джо Байден заявил, что его страна признает независимость самоуправляемых государственных образований Острова Кука и Ниуэ. Об этом он сообщил во время саммита США — Тихоокеанские острова.

«Горд объявить, что после соответствующих консультаций мы признаем Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств. И мы настроены на успешное завершение переговоров по соглашению о свободной ассоциации с тремя нашими самыми близкими партнерами в регионе — Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау». — заявил Байден.

Он напомнил, что партнерство с островными государственными образованиями помогло завершить военные действия в Тихоокеанском регионе в годы Второй Мировой войны. Байден подчеркнул, что для США безопасность в Тихом океане остается критически важной и отметил, что от обстановки в этом регионе зависит в том числе и безопасность остального мира.

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Фото:Zuma / ТАСС

«Огромная часть истории нашего мира будет написана в предстоящие годы и десятилетия в Индо-Тихоокеанском регионе, и островам Тихого океана принадлежит критическая роль в формировании этого будущего», — заявил Байден.

Фото:Google Maps Фото:Google Maps Фото:Google Maps

Острова Кука и остров Ниуэ находятся в Полинезии. Они имеют статус самоуправляемых государственных образований в свободной ассоциации с Новой Зеландией. В состав Островов Кука входят 15 островов, три из которых необитаемы. Архипелаг получил современное название от русского мореплавателя Ивана Крузенштерна в честь английского путешественника Джеймса Кука, который активно участвовал в исследовании островов Полинезии и Новой Зеландии.

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Большинство стран не признает Острова Кука самостоятельным государством, однако многие поддерживают с ним дипломатические отношения. Ниуэ также поддерживает внешнеполитические отношения с рядом стран, однако официально вопросы внешней политики находятся в ведении Новой Зеландии.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Джо Байден Тихий океан независимое государство США Новая Зеландия Острова Кука Ниуэ
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