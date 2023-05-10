Спикер палаты представителей Маккарти не увидел движения в диалоге с Байденом по госдолгу

Сенатор заявил, что в переговорах с Байденом по госдолгу подвижек нет

Президент США Джо Байден и лидеры конгресса не смогли достичь продвижения в переговорах о повышении потолка госдолга, заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, передает CNN.

«Я бы хотел надеяться, что он согласится вести переговоры в течение следующих двух недель, чтобы мы действительно могли решить эту проблему и не поставить Америку на грань», — сказал лидер республиканцев.

В то же время Байден назвал встречу продуктивной и рассказал, что Маккарти во время встречи заявил, что США не объявят дефолт, сообщает Reuters. » Все присутствующие на встрече понимали риски дефолта», — добавил американский президент.

Речь идет о предложении палаты представителей повысить потолок долга на $1,5 трлн — достаточно, чтобы предотвратить дефолт до 31 марта 2024 года, — в обмен на сокращение бюджета на $4,8 трлн. В числе прочего они предлагают сократить медицинское страхование для социально незащищенных групп населения.

Сейчас госдолг США составляет $31,4 трлн, это предельный уровень, который был достигнут в январе.

В начале мая глава Минфина США Джанет Йеллен направила письмо конгрессу, в котором предупредила, что правительство уже к 1 июня может оказаться без средств, чтобы погашать платежи, поскольку не решен вопрос с лимитом госдолга.

В Белом доме подчеркивали, что превышение лимита госдолга может привести к серьезным экономическим последствиям. В случае затяжного дефолта число рабочих мест может сократиться на 8,3 млн, ВВП в годовом исчислении уменьшится на 6,1%, а безработица вырастет на 5%.