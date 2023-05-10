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«РИА Новости» узнало об отсутствии консенсуса о продлении зерновой сделки

«РИА Новости»: переговоры по зерновой сделке в Стамбуле станут решающими
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Стороны зерновой сделки пока не пришли к консенсусу по ее продлению, так что предстоящие переговоры в Стамбуле станут решающими, сообщил «РИА Новости» осведомленный источник.

«Нет, пока нет продвижений. Технические делегации обсудили различные варианты, которые будут обсуждаться уже на высоком уровне. Будем надеяться, что обсуждения приведут к консенсусу», — сказал собеседник агентства.

Одной из тем переговоров, по его словам, может быть посредничество турецкого банка в оплате российской сельскохозяйственной продукции. «Нет, никаких решений не принято. Переговоры идут, они на контроле официальной Анкары, на самом высоком уровне», — добавил источник.

Сделать турецкий банк посредником в этом вопросе предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Кроме того, что Россельхозбанк, который обслуживает сельскохозяйственный экспорт России, должен вернуться в систему SWIFT, от которой он был отключен в 2022 году. Турция еще обсуждает этот вопрос с США и Великобританией.

10–11 мая в турецком Стамбуле состоится встреча по продлению зерновой сделки на высоком уровне, она пройдет в четырехстороннем формате — с участием России, Турции, Украины и ООН, говорил замглавы МИД России Сергей Вершинин. 5 мая проходили технические консультации, однако они «зашли в тупик», сообщали в ООН. В Анкаре полагают, что шанс на продление сделки еще остается.

В последний раз действие зерновой сделки продлевали в середине марта, Россия согласилась сделать это только на 60 дней, то есть до 18 мая. Остальные участники и западные государства призывают ее продлить. В Кремле заявили, что шансы на это невелики, так как часть сделки о снятии ограничений на российскую продукцию не выполняется.

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