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В Турции сообщили об обсуждении возвращения Россельхозбанка в SWIFT

Чавушоглу: в рамках зерновой сделки обсуждается возвращение Россельхозбанка в SWIFT
Вопрос о переподключении Россельхозбанка к SWIFT обсуждается, но нет гарантий, что западные компании захотят сотрудничать с ним, отметил Чавушоглу. По его словам, в ООН предложили использовать в качестве посредника турецкий банк
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В рамках диалога о возможности продления зерновой сделки стоит вопрос о возвращении Россельхозбанка в систему SWIFT, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«На повестке дня стоит вопрос о повторном включении Россельхозбанка в систему SWIFT», — сказал он (цитата по Sabah).

В то же время это не дает гарантии, что западные компании захотят сотрудничать с банком, отметил министр. «Генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] предложил вариант, при котором в качестве посредника выступил бы турецкий банк», — добавил Чавушоглу.

Российский МИД называл переподключение Россельхозбанка к SWIFT одной из пяти ключевых проблем, стоящих на пути продления зерновой сделки. «Переподключение Россельхозбанка, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным вопросам, сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед», — говорил в ноябре замглавы ведомства Сергей Вершинин.

SWIFT прекратила обслуживание Россельхозбанка с 14 июня 2022 года. Он отключен от системы, но при этом не находится под блокирующими санкциями Евросоюза. В ЕС неоднократно сообщали, что изучают возможность переподключения банка к SWIFT для облегчения экспорта российской сельскохозяйственной продукции, но этого пока не произошло.

Вместо SWIFT Евросоюз в марте этого года разрешил Россельхозбанку использовать факс и электронную почту. А в апреле стало известно, что Минфин США дал разрешение на обработку платежей Россельхозбанка JPMorgan Chase&Co, сообщал Reuters.

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В российском МИДе, комментируя эти шаги, отметили, что России предлагают только «разовые альтернативы». Если же западные страны хотят системно решать проблемы нехватки продовольствия на мировых рынках, то нужно «просто вернуть» Россельхозбанк в систему SWIFT, заявил глава ведомства Сергей Лавров. «Если вы хотите, чтобы каждый раз мы и генеральный секретарь ООН бегали и умоляли одну или другую финансовую структуру США в том, чтобы они проявили великодушие, это не может и не будет работать», — подчеркнул он.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Зерновая сделка Россельхозбанк SWIFT Турция Мевлют Чавушоглу
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