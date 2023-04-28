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Глава МИД Турции назвал обоснованными претензии Москвы к зерновой сделке

Глава МИД Турции Чавушоглу — о зерновой сделке: «нельзя сказать, что россияне не правы»
Мевлют Чавушоглу считает, что претензии Москвы к реализации сделки небеспочвенны; Турция обсуждает возможность вновь подключить Россельхозбанк к SWIFT с США и Британией
Фото: Turkish Defense Ministry / Global Look Press
Фото: Turkish Defense Ministry / Global Look Press

Анкара обсуждает с участниками зерновой сделки вопрос посредничества турецких банков при проведении платежей за российские продовольствие и удобрения, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Hurriyet. Он отметил, что с таким предложением выступил генсек ООН.

Зерновая сделка должна продолжаться, уверен Чавушоглу, но Москва согласилась продлить ее только на 60 дней, напомнил он. «То, что было обещано России, не осуществилось», — сказал министр, имея в виду переподключение Россельхозбанка — главного банка, который обслуживает сельскохозяйственный экспорт России, — к международной межбанковской системе обмена информацией SWIFT. Чавушоглу считает, что претензии Москвы к реализации сделки небеспочвенны: «Мы не можем сказать, что россияне не правы».

По словам министра, Турция обсуждает ситуацию с Россельхозбанком с США и Великобританией, «потому что эти две страны являются ключевыми в банковском деле». Накануне Reuters сообщил, что американский Минфин разрешил JPMorgan Chase&Co обрабатывать платежи РСХБ, но речи о возобновлении его подключения к SWIFT не идет.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза с Украины зерна, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. В последний раз Россия согласилась продлить соглашение в середине марта — до 18 мая; остальные участники, а также западные государства призывают увеличить этот срок.

Москва не раз говорила, что вторая часть соглашения не выполняется. Чтобы российская сторона согласилась продлить соглашение, нужен «ощутимый прогресс по большим системным вопросам», которые препятствуют доступу удобрений и сельхозпродукции из России на мировой рынок, отмечал замглавы МИДа Сергей Вершинин. В представительстве ЕС в России не согласны с претензиями Москвы, отмечая, что «подавляющее большинство экспортируемых продуктов питания идет в страны с низким или средним уровнем дохода, которые в них нуждаются». Также в Брюсселе настаивают, что страны ЕС не блокируют передачу российских удобрений нуждающимся странам.

24 апреля офис Гутерриша сообщил, что генсек ООН передал министру Сергею Лаврову письмо для президента Владимира Путина с предложениями по зерновой сделке. В письме излагаются предлагаемые дальнейшие действия, «направленные на совершенствование и расширение» зерновой сделки «с учетом позиций, недавно высказанных сторонами, и рисков, связанных с отсутствием глобальной продовольственной безопасности». В Кремле заявили, что предложение рассматривается.
 

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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