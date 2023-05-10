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Бывший главком НАТО в Европе заявил, что Запад боится победы Украины

Экс-главком НАТО в Европе Бридлав: Запад боится победы Украины из-за ядерной угрозы России

Запад боится победы Украины, заявил генерал ВВС США в отставке, бывший главнокомандующий объединенными войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав в интервью ABC Action News.

«Мы на Западе боимся победы Украины. <...> Мы боимся ядерной экспансии, и мы боимся, что эта война распространится на Европу», — сказал он, отметив, что российские высокопоставленные чиновники часто упоминают применение ядерного оружия.

По словам Бридлава, западные страны дают Украине «достаточно, чтобы она не потерпела поражение на поле боя», но не столько, сколько нужно для победы.

В прошлом сентябре президент России Владимир Путин утверждал, что США и Великобритания подталкивают к переносу боев на российскую территорию и используют «ядерный шантаж». Тогда он пригрозил, что Россия будет защищать свою территориальную целостность «всеми имеющимися средствами».

В конце минувшего марта президент объявил о намерении разместить российское ядерное оружие в Белоруссии. Он подчеркивал, что речь не идет о передаче вооружения Минску.

Западные страны осудили это решение, государства G7 назвали неприемлемой «безответственную ядерную риторику» Москвы и призвали ту подтвердить приверженность позиции, что ядерная война не может быть выиграна.

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Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал обращение. «Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но, по сути, намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», — заявил он.

До этого Медведев неоднократно говорил о праве России защищаться с помощью ядерного оружия и называл его «скрепой» страны. В марте зампред Совбеза заявил, что «ядерный апокалипсис» приближают поставки Киеву западного оружия. Разведка США считает маловероятным применение Россией ядерного оружия в ходе конфликта на Украине.

Теги
ядерная угроза Филип Бридлав Украина
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