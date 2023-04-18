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Страны G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны

Главы МИД G7: Россия должна подтвердить, что ядерная война недопустима
Фото: Kira Hofmann / Global Look Press
Фото: Kira Hofmann / Global Look Press

Страны G7 призвали Россию подтвердить приверженность позиции, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран — участниц «Большой семерки».

«Мы напоминаем о декларации глав государств и правительств стран «Пятерки» [США, Россия, Китай, Великобритания, Франция] о предотвращении ядерной войны и предотвращении гонки вооружений от 3 января 2022 года. Мы призываем Россию подтвердить свою приверженность принципам, закрепленным в этой декларации, как на словах, так и на деле», — отметили министры иностранных дел стран G7.

Помимо этого, они выразили обеспокоенность тем, что Россия заявила о своей готовности провести ядерное испытание, и призвали Москву «соблюдать свой мораторий на ядерные испытания».

Также главы МИД G7 выразили сожаление о решении России приостановить действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и призвали Москву вернуться к диалогу с США, направленному на сокращение стратегических наступательных потенциалов.

Страны «Большой семерки» назвали неприемлемой возможность России разместить в Белоруссии ядерное оружие, а также «безответственную ядерную риторику России».

В феврале президент России Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в СНВ-3, подписанном в 2010 году Москвой и Вашингтоном. Этот договор ограничивает количество готовых к использованию ядерных зарядов у обеих стран.

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По словам президента, прежде чем вернуться к разговору о продлении соглашения, надо понять, на что претендуют другие страны НАТО, обладающие ядерным оружием — Франция и Великобритания, а также как будут учитываться ядерные арсеналы этих стран.

В том же месяце Путин поручил «Росатому» и Минобороны быть готовыми к проведению ядерных испытаний –– на случай, если такие решат провести США. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем», — сказал он.

В 1996 году Генассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который запрещает ядерные взрывы всем и везде.  С этого момента к соглашению присоединились более 186 стран. Россия ратифицировала его, США соглашение подписали, но не ратифицировали.

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Теги
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