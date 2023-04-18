Медведев назвал власти США «лживыми тварями» после слов о ядерной войне

Зампред Совбеза раскритиковал заявление глав МИД G7 с призывом к России подтвердить недопустимость ядерной войны и осудил госсекретаря США Блинкена за молчание о вине Вашингтона в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Власти Японии «плюют на могилы своих соотечественников, убитых американцами» в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал сделанное на встрече глав МИД стран G7 в Японии заявление о недопустимости ядерной войны.

Американская авиация сбросила две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года во время Второй мировой войны, после чего Япония капитулировала. Это единственный в истории случай боевого применения ядерного оружия. От самих взрывов погибли от 70 тыс. до 80 тыс. человек. Через пять лет после произошедшего из-за воздействия радиоактивного заражения, раковых заболеваний и других отложенных эффектов общее число погибших могло превысить 200 тыс. человек. После атаки правительство Японии решило прекратить войну.

Политик отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в недавней беседе с журналистами назвал бомбардировки японских городов «свидетельством безмерных человеческих страданий», не упомянув при этом, что Хиросиму и Нагасаки бомбили американские вооруженные силы.

Медведев назвал руководство Соединенных Штатов «лживыми тварями». «Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет «ложную информацию» по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», — написал он в телеграм-канале.

Встреча глав МИД «Семерки» проходит в японском городе Каруидзава. Ее участники выпустили совместное заявление, в котором назвали неприемлемым намерение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие и призвали Москву подтвердить приверженность позиции, что ядерная война не может быть выиграна.