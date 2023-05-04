Разведка США назвала маловероятным применение Россией ядерного оружия

Директор национальной разведки Эврил Хейнс и глава Разведывательного управления Пентагона Скотт Берриер усомнились в том, что Россия может применить ядерное оружие в ходе конфликта на Украине

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Применение Россией ядерного оружия в ходе конфликта на Украине маловероятно, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.

«Это крайне маловероятно, согласно нашей текущей оценке», — сказала она.

Директор Разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант Сухопутных войск Скотт Берриер, в свою очередь, отметил, что во время любого конфликта «такая возможность есть», но также счел ее маловероятной в случае с Украиной.

В конце марта президент России Владимир Путин объявил о намерении разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. О передаче такого вооружения Минску речи не идет, утверждал при этом он. Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) назвали неприемлемой «безответственную ядерную риторику» Москвы и призвали ее подтвердить приверженность позиции, что ядерная война не может быть выиграна. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ назвал США «лживыми тварями», которые «применяют ядерное оружие, но не каются». «Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», — заявлял он.

В сентябре прошлого года Путин утверждал, что США и Великобритания подталкивают к переносу боев на российскую территорию и используют «ядерный шантаж». Тогда он пригрозил, что Россия будет защищать свою территориальную целостность «всеми имеющимися средствами».