В Забайкальском крае сухая трава загорелась на площади 60 тыс. га

В Забайкальском крае в 8:00 по местному времени (2:00 мск) локализовали возгорание сухой травы на площади 60 тыс. га, сообщает региональное управление МВД.

Сообщение о пожаре неподалеку от села Куйтун Краснокаменского района поступило накануне вечером. «На момент прибытия первого подразделения наблюдался пожар сухой травы. Обстановка осложнялась сильным ветром, поэтому для тушения были привлечены дополнительные силы и средства», — говорится в публикации ведомства.

К тушению привлекли в том числе добровольные пожарные дружины нескольких сел, а также пожарные расчеты пограничной службы (Куйтун находится примерно в 35 км от границы с Китаем). Всего с огнем боролись 235 человек и 37 единиц техники.

Ранее в Курганской и Тюменской области, а также в отдельных районах Свердловской ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. В Курганской области из-за пожаров погибли три человека, сообщал Следственный комитет, возбуждено уголовное дело о халатности.

К утру большинство пожаров в регионе удалось локализовать, заявил глава МЧС Александр Куренков, который вылетел в Курганскую область.