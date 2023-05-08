В Курганской области локализовали часть пожаров

Три пожара в Курганской области удалось локализовать, а один полностью ликвидировать, рассказали в региональном управлении МЧС.

Пожары локализовали в селах Попово и Кодское, а также деревне Плоская. В селе Иванково возгорание полностью ликвидировали. Наиболее сложная ситуация остается в городе Курган и деревне Юлдус, сообщили в ведомстве.

Из четырех лесных пожаров локализованы три — на территории Варгашинского, Кетовского и Далматовского районов. Возгорание остается не локализованным в Белозерском районе.

Из-за угрозы задымления населенных пунктов из деревень Редькино, Плоская, Сладко-Карасинское, а также микрорайона Тополя, поселков Увал и Смолино в пригороде Кургана и близлежащих СНТ начали эвакуацию жителей.

МЧС наращивает группировку сил и средств для борьбы с пожарами. Сейчас возгорания тушат 1029 человек и 335 единиц техники. Работа осложняется сильными порывами ветра до 20 м/с и аномально жаркой погодой до 28 градусов.

В Курган отправился глава МЧС России Александр Куренков. Вместе с ним спецбортом из Москвы вылетели специалисты центрального аппарата ведомства. На месте они определят стратегию по ликвидации возгораний в Курганской области.

По данным Следственного комитета, в результате пожаров в Курганской области погибли три человека. Возбуждено уголовное дело о халатности. С ожогами в областную клиническую больницу госпитализированы шесть человек.