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Глава МЧС вылетел в Курган из-за ситуации с лесными пожарами

Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Курган для координации тушения лесных пожаров
7 мая губернатор Курганской области режим ЧС на всей территории региона из-за распространения лесных пожаров. Глава МЧС Александр Куренков вылетел в регион для оценки обстановки и выработки стратегии тушения пожаров
Глава МЧС России Александр Куренков
Глава МЧС России Александр Куренков (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курган из-за ситуации с природными пожарами в регионе, передает ТАСС.

Вместе с министром спецбортом из Москвы вылетели специалисты центрального аппарата МЧС. На месте они определят стратегию по ликвидации возгораний в Курганской области.

«Природные пожары с лесов и сухой травы перешли на несколько населенных пунктов на Урале. Сложилась сложная обстановка. Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией», — сказал Куренков.

7 мая губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим ЧС на всей территории региона из-за распространения лесных пожаров. Ситуацию в регионе она назвал «критической» и отметил, что авиация в воздух подниматься не может из-за шквального ветра. «Силы и средства работают на разрыв. В случае угрозы немедленно эвакуируйтесь сами, уводите детей и пожилых родственников!» — предупредил он.

По данным регионального СК, в результате пожаров погибли три человека, возбуждено уголовное дело о халатности. С ожогами в областную клиническую больницу госпитализированы шесть человек. Еще один обратился с ожогами легкой степени, его лечение продолжат амбулаторно. В общей сложности в тушении пожара в Курганской области принимают участие свыше 1 тыс. пожарных и около 250 единиц техники, сообщали в региональном МЧС.

Ранее режим ЧС из-за природных пожаров уже ввели в Тюменской области и в отдельных районах Свердловской. С конца апреля режим ЧС действовал в лесах Курганской области.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
МЧС Александр Куренков Курганская область Курган лесные пожары режим ЧС
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