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Глава МЧС сообщил о локализаци большинства пожаров в Курганской области

Глава МЧС Куренков: большинство природных пожаров в Курганской области локализованы

Большинство природных пожаров в Курганской области удалось локализовать, сообщил глава МЧС Александр Куренков.

Вместе с губернатором региона Вадимом Шумковым он облетел районы, наиболее пострадавшие от природных пожаров. Шесть из девяти ландшафтных возгораний удалось локализовать, а один полностью ликвидировать. Кроме того, локализованы три лесных пожара из четырех действующих на территории региона.

Ранее в МЧС сообщали, что речь идет о возгораниях на территории Варгашинского, Кетовского и Далматовского районов. Пожар остается не локализованным в Белозерском районе.

Как рассказывали в ведомстве, наиболее сложная ситуация остается в городе Курган и деревне Юлдус Шадринского района. Из-за угрозы задымления из деревень Редькино, Плоская, Сладко-Карасинское, а также микрорайона Тополя, поселков Увал и Смолино в пригороде Кургана и близлежащих СНТ эвакуировали жителей.

По данным Следственного комитета, в результате пожаров в области погибли три человека. С ожогами в областную клиническую больницу госпитализированы шесть человек. Возбуждено уголовное дело о халатности (ч.2 ст.293 УК).

Общая группировка сил, задействованная на тушении, достигла 1 290 человек и 332 единицы техники, включая авиацию. Самолетами и вертолетом на очаги возгораний было сброшено 165 тонн воды. За сутки были потушены еще восемь пожаров.

Теги
МЧС Александр Куренков пожары лесные пожары Курганская область
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