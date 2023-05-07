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В Тюменской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Губернатор Тюменской области Моор ввел режим ЧС в регионе из-за пожаров
Губернатор Моор в срочном обращении призвал жителей Тюменской области не ходить в лес, не выезжать на пикники и не сжигать траву на дачных участках. По его словам, основной причиной лесных пожаров является «человеческий фактор»
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

В Тюменской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Video

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС в регионе из-за пожаров. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

«На территории Тюменской области складывается очень напряженная обстановка, связанная с пожарами. Каждый день мы фиксируем новые очаги ландшафтных, лесных пожаров, все это усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным ветром», — сказал он в обращении.

Основной причиной пожаров он назвал «человеческий фактор» и призвал не «ходить в лес и не выезжать на пикники», а также не сжигать траву на дачных участках.

По словам Моора, в тушении пожаров задействованы «все силы и средства» МЧС, более 1,1 тыс. сотрудников противопожарных служб и «Авиалесохраны», также привлекаются пожарные десантники из других регионов.

4 мая на границе Свердловской и Тюменской областей произошел лесной пожар, он распространялся на территорию последней. Позже тюменское управление МЧС сообщило о пожаре в селе Успенка, там загорелись 13 жилых домов. Жителей эвакуировали.

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6 мая ликвидация возгорания продолжалась, МЧС сообщало, что на месте работают самолет Ил-76, силы Авиалесоохраны, два вертолета с водосливными устройствами. За день авиация МЧС выполнила 120 вылетов и сбросила более 580 т воды на очаги пожаров в регионе, заявляло ведомство. МЧС отмечало, что обстановка осложняется сильным ветром и жаркой погодой.

Всего за прошедшие сутки к тушению природных пожаров в Тюменской, Курганской и Свердловской областях привлекались пять воздушных судов МЧС России, около 6 тыс. человек и 1 370 единиц техники. Наиболее тяжелой обстановка остается в Свердловской области, где горят более 33 тысяч га леса, считают в МЧС.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Тюменская область режим ЧС лесной пожар Александр Моор
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