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Еще в одном регионе ввели режим ЧС из-за пожаров

Губернатор Курганской области Шумков ввел режим ЧС в регионе из-за пожаров
Губернатор Курганской области 7 мая называл ситуацию с пожарами в некоторых районах критической. Режим ЧС из-за пожаров ранее ввели на всей территории Тюменской области и в отдельных районах Свердловской
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим ЧС на всей территории региона из-за пожаров, говорится в сообщении областного правительства. Режим ЧС из-за природных пожаров уже ввели в Тюменской области и в отдельных районах Свердловской. С конца апреля режим ЧС действовал в лесах Курганской области.

7 мая Шумков в своем телеграм-канале описал ситуацию в ряде районов как «критическую». По его словам, авиация в воздух подниматься не может. «Силы и средства работают на разрыв. В случае угрозы немедленно эвакуируйтесь сами, уводите детей и пожилых родственников!» — написал он.

По данным регионального СК, в результате пожаров погибли три человека, возбуждено уголовное дело о халатности. С ожогами в областную клиническую больницу госпитализированы шесть человек. Еще один обратился с ожогами легкой степени, его лечение продолжат амбулаторно.

В Курганской области увеличили группировку сил и средств для борьбы с пожарами, рассказали в региональном управлении МЧС. В область уже прибыл ИЛ-76, а в ближайшее время ожидают силы пожарно-спасательных подразделений из Перми, Удмуртии, Башкортостана, а также военнослужащих учебно-спасательных центров МЧС в Челябинской и Московской областях. Запланировано прибытие двух бортов министерства обороны.

«Общая группировка сил и средств составит более 1000 человек и около 250 единиц техники», — говорится в сообщении областного управления МЧС.

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Накануне в поселке Первомайский в Свердловской области из-за перехода лесного пожара загорелись склады с порохом. Глава Режевского городского округа Карташов объявил эвакуацию жителей поселка, их направили в пункты временного размещения.

Всего за прошедшие сутки к тушению природных пожаров в Тюменской, Курганской и Свердловской областях привлекались пять воздушных судов МЧС России, около 6 тыс. человек и 1 370 единиц техники. Наиболее тяжелой обстановка остается в Свердловской области, где горят более 33 тысяч га леса, считают в МЧС.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Илья Пламенев Илья Пламенев
Курганская область пожары режим ЧС
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