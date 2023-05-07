Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Польская Orlen оценила, во сколько ей обходится отказ от нефти из России Бизнес, 19:21
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 19:10
Авербух заявил о «медленно, но верно» идущем на поправку Костомарове Спорт, 19:01
Правозащитники сообщили о смерти осужденного за карикатуру на Лукашенко Политика, 18:47
WSJ сообщила о смене настроений на Западе о переговорах по Украине Политика, 18:30
ЦСКА победил «Оренбург» и сместил клуб Карпина со второго места в РПЛ Спорт, 18:28
В пригороде Кургана объявили эвакуацию из-за угрозы задымления Общество, 18:22
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Самсонова заявила, что 90% теннисистов из Украины с ней не здороваются Спорт, 17:58
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 17:49
«Илья Муромец» сел на мель в Нижегородской области Общество, 17:40
Густой дым заволок запад Москвы из-за пожара на стройке Общество, 17:33
Командующий ВСУ приехал на восток Украины и обсудил оборону Бахмута Политика, 17:23
Репетиции парадов Победы в Москве и Петербурге. Фоторепортаж Общество, 17:17 
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» — «Спартак» Спорт, 17:03
Война санкций ,  
0 

Польская Orlen оценила, во сколько ей обходится отказ от нефти из России

Глава польской Orlen заявил о недополучении $27 млн в день из-за отказа от нефти из России
$27 млн в день глава нефтекомпании не считает убытками: это цена за отказ поддержзивать Россию, сказал ее исполнительный директор
Даниэль Обайтек
Даниэль Обайтек (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Отказ от российского топлива обходится польской государственной нефтяной компании Orlen в $27 млн ежедневно, сообщил в интервью Financial Times исполнительный директор Дэниел Обайтек.

Расчет основан на разнице в средних ценах на более дешевую российскую нефть и другие сорта, которая составляет около $30 за баррель. «Это рыночная цена, которой приходится платить каждой компании, которая не импортирует нефть из России», — сказал Обайтек. «Я бы не расценивал это как убытки, это вопрос о поддержке России», — добавил он.

В то же время, отметил он, компания продолжает использовать российскую нефть, поставляемую по трубопроводу «Дружба», на которую пока не распространяются санкции. Варшава в апреле выступила за запрет транзита нефти по северной нитке трубопровода (идет в Польшу и Германию), писал Reuters.

«Полная замена российской нефти требует улучшения логистики поставок нефти, над чем мы работаем с чешским правительством», — подчеркнул глава Orlen.

Об остановке Россией экспорта нефти в Польшу Обайтек рассказал в конце февраля. Он отметил, что из России поступало только 10% топлива, его смогут заменить поставки от других экспортеров. До этого Польша отказалась продлевать контракт с «Роснефтью», который действовал до конца 2022 года, в силе осталось лишь соглашение с «Татнефтью» о поставках до 2024-го.

В «Транснефти» (оператор «Дружбы») поясняли, что в конце февраля не прокачали нефть из-за отсутствия доплаты: «маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были». В начале марта Обайтек заявил, что Orlen подаст в суд на «Транснефть» из-за прекращения прокачки по «Дружбе».

Читайте на РБК Pro
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу
Время — деньги: как накопить капитал к совершеннолетию ребенка
Криптовалюту могут признать ценной бумагой. Каковы риски

В прошлом году ЕС запретил импорт российской нефти морским путем, но освободил от пошлин нефть, транспортируемую по суше по трубопроводу «Дружба». В Еврокомиссии сообщили в феврале, что в целом импорт нефти из России в ЕС стал меньше на 90%.

Польская Orlen оценила, во сколько ей обходится отказ от нефти из России
Польская Orlen оценила, во сколько ей обходится отказ от нефти из России

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
нефть Польша
Материалы по теме
Отказавшиеся от российской нефти заводы потеряли прибыль
Политика
Аналитики заявили о нарушении санкций G7 при поставках российской нефти
Экономика
Аналитик заявил о «возвращении» российской нефти в Европу благодаря Индии
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter