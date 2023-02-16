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В Брюсселе заявили о снижении на 90% импорта российской нефти

Еврокомиссар Симсон: импорт российской нефти сократился на 90%
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Импорт российской нефти в страны Евросоюза уже уменьшился на 90%, заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон в своем Twitter (соцсеть заблокирована по требованию генпрокуратуры).

«Благодаря нашим коллективным усилиям и в знак солидарности с Украиной Евросоюз прекратил импорт угля из России, ликвидировал импорт российской нефти на 90%, а поставки трубопроводного газа значительно сократились», — рассказала Симсон.

Евросоюз ввел эмбарго на ввоз российской нефти и нефтепродуктов. При этом эмбарго не коснулось российской сырой нефти, которая поставляется в страны Евросоюза по нефтепроводу «Дружба».

По его северной части нефть идет в Германию и Польшу, которые пообещали в одностороннем порядке прекратить трубопроводные поставки российской нефти. Единственными странами ЕС, которые смогут продолжать закупать российскую нефть, остались Венгрия, Словакия и Чехия.

В декабре Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть для поставок по морю в третьи страны. Он установлен на уровне $60 за баррель. Решение принято совместно со странами G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) и Австралией. G7, ЕС и Австралия составляют Коалицию по ограничению цен. В середине февраля к потолку цен на российскую нефть присоединилась Швейцария.

С 10 августа в Евросоюзе начал действовать запрет на импорт угля из России.

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нефть ЕС санкции Украина Военная операция на Украине
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