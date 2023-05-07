Балицкий сообщил о перемещении первой тысячи жителей Запорожской области

Первую тысячу жителей населенных пунктов на линии боевого соприкосновения в Запорожской области вывезли оттуда и разместили в Бердянске, сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что людей уже разместили в номерах. Их обеспечили продуктами и местом для ночлега. С перемещенными жителями, по словам Балицкого работают специалисты.

О временном перемещении жителей 18 населенных пунктов Запорожской области (Энергодара, Токмака, Васильевки, Каменки-Днепровской и др.) Балицкий объявил 5 мая. Это коснется в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений, пояснял он. Перемещение должно затронуть около 70 тыс. жителей, говорили в правительстве региона. Запорожские власти пообещали выплатить временно перемещенным гражданам компенсацию в размере 10 тыс. руб.

Балицкий называл временное перемещение жителей «вынужденной мерой». «Киевские преступники прицельно работают по гражданской инфраструктуре, мы учитываем их методы войны и принимаем соответствующие решения», — писал он в телеграм-канале. Врио главы региона добавил, что «за последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения».

В этот же день Балицкий заявил, что Киев может начать наступление в ближайшие дни или даже часы. Член главного совета региональной администрации Владимир Рогов ранее говорил, что Украина собрала в регионе десятки тысяч военных. Российские силы находятся в полной боевой готовности, а в Запорожской области сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны, отмечал он. При этом Рогов не исключал расширения частичной эвакуации на другие населенные пункты области.