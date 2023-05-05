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Балицкий заявил о готовности двух регионов помочь с размещением людей

Балицкий: власти Крыма и Ростовской области готовы помочь с размещением жителей Запорожья
Принять у себя эвакуированных жителей Запорожской области готовы Крым и Ростовская область, сказал врио губернатора. Хотя сами власти региона пока не обращались за помощью и пытаются «обходиться силами своей области»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Власти Крыма и Ростовской области готовы помочь с размещением людей, вывезенных из прифронтовых районов Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».

«Мы не обращались пока что за практической помощью размещения наших граждан, но откликнувшиеся уже и Крым, и Ростов готовы предоставить такие места, еще раз подчеркиваю, пока пытаемся обходиться силами своей области», — сказал он.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу правительства Республики Крым и пресс-службу губернатора Ростовской области.

5 мая Балицкий объявил о временном переселении жителей 18 населенных пунктов. Он уточнил, что речь идет, в частности, о Токмаке, Васильевке, Каменке-Днепровской, Энергодаре, Пологах и др. Свое решение Балицкий объяснил усилившимися обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. В первую очередь будут вывозить семьи с детьми, пожилых людей, инвалидов, больных. Всего собираются перевезти около 70 тыс. человек. Власти заверили, что людей обеспечат всем необходимым. По словам вице-премьера области по экономике Андрея Козенко, из Пологовского района уже начали вывозить жителей в Бердянск.

Врио губернатора также заявил, что украинские военные в течение последней недели обстреливают города, расположенные рядом с линией соприкосновения, и власти понимают, что Киев может начать наступление «в ближайшие дни или даже часы».

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Теги
Елена Чернышова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Евгений Балицкий Запорожская область Крым Ростовская область эвакуация
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