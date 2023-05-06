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В Белгородской области отказались от шествия «Бессмертного полка» 9 мая

Белгородский губернатор Гладков: шествия «Бессмертного полка» 9 мая не будет

В Белгородской области 9 мая в этом году не состоится шествие «Бессмертного полка» по причине безопасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Это не говорит о том, что мы забыли своих близких — дедушек и бабушек, отцов и матерей, которые воевали. Замечательная идея — вывешивать портреты на окнах своих домов, офисов, на личные и служебные автомобили. Ведь практически никаких затрат», — написал он.

Накануне в Белгороде отменили праздничный салют. «Это прежде всего вопрос нашей с вами безопасности. Салют обязательно состоится, когда у нас будет такая возможность. Тогда мы сделаем его еще красочнее, еще масштабнее», — добавил мэр города Валентин Демидов в телеграм-канале.

В этом году традиционное очное шествие «Бессмертного полка» не состоится, регионы сами выбирают формат проведения акций памяти, сообщали в пресс-службе движения.

Еще в начале апреля Гладков сообщил, что в региональном центре в этом году не будут проводить военный парад, «чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих».

Вслед за Гладковым об отмене парада заявили и власти ряда других российских регионов. В частности такое решение приняли в Курской и Орловской областях, Крыму и Севастополе.

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В Москве парад Победы состоится, в нем примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и техники. Также в мероприятии будут задействованы участники военной операции на Украине. Президент Владимир Путин выступит на нем с речью.

Однако традиционной встречи главы государства с ветеранами не будет, сообщали в Кремле. Последний раз такой прием проводился до пандемии коронавируса, в 2019 году.

Теги
«Бессмертный полк» Белгородская область Вячеслав Гладков
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