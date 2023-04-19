МВД пообещало не штрафовать за портреты «Бессмертного полка» на машинах

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МВД не будет наказывать за размещение в рамках акции «Бессмертный полк» на автомобилях фотографий родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В этом году принять участие в памятном мероприятии предлагается в течение нескольких дней до и после праздника (Дня Победы. — РБК). Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. <...> Помимо самого портрета, допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле», — сказала она.

Размещение фотографий и другой информации об участниках ВОВ не будет являться правонарушением и не будет предусматривать административной ответственности, но изображения не должны ограничивать обзор водителю, подчеркнула Волк. Она посоветовала наносить изображения на задние боковые стекла — с внутренней стороны, чтобы фото «сохранились в достойном виде».

Накануне сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева сообщила, что в этом году очное шествие «Бессмертного полка» проводиться не будет. По ее словам, проведение акции вышло за пределы традиционного формата и теперь каждый может выбрать удобный для себя способ рассказать о своем герое. Цунаева предложила разместить портрет ветерана на автомобиле, одежде, бейдже или сменить аватар в соцсетях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что альтернативные форматы будут востребованы среди россиян.

Акция «Бессмертный полк» проходит в России с 2012 года. В 2020 и 2021 году она прошла в онлайн-режиме в связи с пандемией коронавируса. В 2022 году в шествии участвовали более 12 млн россиян.