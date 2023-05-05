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Путин обсудил в Совбезе подготовку ко Дню Победы

Владимир Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к празднованию Дня Победы
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы, связанные с подготовкой ко Дню Победы, сообщается на сайте Кремля.

В заседании участвовали председатели Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и другие члены совета.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что на совещании будет обсуждаться атака беспилотников на Кремль. В сообщении пресс-службы об этом ничего не сказано.

После атаки дронов в ночь на 3 мая, в которой российские власти обвинили Украину, парад Победы на Красной площади отменять не стали. На нем объявлено выступление Путина. Мероприятие планирует посетить президент Киргизии Садыр Жапаров. Традиционного приема в Кремле 9 Мая в этом году не будет.

В разных регионах России в этом году отказались от массовых мероприятий в честь Дня Победы. В Крыму парад не будут проводить по соображениям безопасности, в Липецкой области опасаются провокаций. Парада не будет в Белгородской и Курской областях, Севастополе и других субъектах.

Теги
Кремль Владимир Путин Совбез России 9 Мая День Победы
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