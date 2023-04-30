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Пригожин заявил о продвижении российских сил на 230 м в Артемовске

Пригожин: подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись вперед до 230 м в Артемовске

Подразделения частной военной компании «Вагнер» продвинулись в Артемовске (украинское название города — Бахмут) на 230 м на различных направлениях. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, аудиозапись сообщения приводит телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина».

«Подразделения ЧВК «Вагнер» <...> заняли 58 тыс. кв. м. Под контролем противника в Бахмуте остается площадь в 2,9 кв. км», — заявил Пригожин.

Вечером 29 апреля он сообщал, что военные компании продвинулись на 100-150 м в Артемовске.

Артемовск — город в ДНР, расположенный на Бахмут-Торецкой возвышенности на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Его население до начала конфликта составляло около 70 тыс. человек.

На протяжении нескольких месяцев в Артемовске ведутся ожесточенные бои. В середине апреля российские войска взяли под контроль около 90% территории города, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

19 апреля Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ заблокировали Артемовск с северной и южной окраин. 25 апреля ведомство заявило, что российские войска пресекают попытки Украины перебросить резервы в город.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что ВСУ не могут оставить Артемовск, поскольку в этом случае российским войскам откроется плацдарм для наступления. Тем не менее, он говорил, что в случае «более горячих событий и опасности потери личного состава» будут приняты «правильные решения». Пригожин призывал Зеленского «бороться до конца» за Артемовск.

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Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Артёмовск (Бахмут) военные ВСУ
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