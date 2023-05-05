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Кремль отказался комментировать слова Пригожина о выводе ЧВК из Бахмута

В Кремле отказались комментировать обращение Пригожина о выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска

В Кремле не могут прокомментировать заявление Евгения Пригожина о выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска (Бахмута), поскольку оно касается хода боевых действий, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, разумеется, мы видели [заявление Пригожина] в СМИ, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Кремль отказался комментировать слова Пригожина о выводе ЧВК из Бахмута
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Ранее 5 мая бизнесмен опубликовал обращение к главе Генштаба Валерию Герасимову, министру обороны Сергею Шойгу, верховному главнокомандующему — президенту Владимиру Путину и «народу России». В нем Пригожин заявил, что из-за «снарядного голода» ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут 10 мая, передав позиции подразделениям Минобороны. До этого бизнесмен неоднократно заявлял о нехватке боеприпасов.

Артемовск (украинское название города — Бахмут) находится в ДНР. Это важный транспортный узел: оттуда идут дороги и железнодорожные пути в Краматорск, Горловку и Славянск, а также расположенные в ЛНР Луганск, Лисичанск и Северодонецк. За город уже десять месяцев идут ожесточенные бои.

В боях участвуют подразделения ЧВК «Вагнер». Пригожин заявил, что украинские военные удерживают менее 2,5 кв. км города.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
ЧВК Вагнер Артёмовск (Бахмут) Евгений Пригожин Кремль Дмитрий Песков Военная операция на Украине
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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