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Минобороны заявило о поддержке отрядов ЧВК «Вагнер» при штурме Артемовска

Минобороны: отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои в западных районах Артемовска
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут «боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами» в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут), заявило Минобороны России. Подразделения ВДВ помогают отрядам ЧВК и пресекают попытки украинской стороны доставить в город боеприпасы и ввести резервы.

«Авиацией Южной группировки войск для поддержки штурмовых отрядов в данном районе совершенно 14 самолетовылетов. Ракетными войсками и артиллерией выполнены 62 огневые задачи», — рассказали в ведомстве.

В сводке за 11 апреля Минобороны сообщало, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои по овладеванию центральной частью Артемовска (украинское название — Бахмут) и вытесняют силы ВСУ к западным окраинам города. По данным военного ведомства, наступление ЧВК «Вагнер» поддерживают ракетные войска и артиллерия Южной группировки войск, а авиационную и огневую поддержку оказывает оперативно-тактическая авиация.

В тот же день Пригожин заявил, что под контролем российских сил находится уже более 80% территории Артемовска. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Артемовске российские подразделения взяли под контроль все административные здания.

До середины января 2023 года Минобороны в своих сводках практически не упоминало ЧВК «Вагнер». 13 января основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что у бойцов его военной компании пытаются украсть победу и принизить заслуги в рамках российской спецоперации.

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После этого Минобороны сообщило, что наступательные действия в районе Соледара осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, а бойцы ЧВК «Вагнер», участвовавшие в штурме городских кварталов, проявили мужество и самоотверженность. В ведомстве пояснили, что таким образом ответили на «обращения СМИ относительно состава и участия различных подразделений российской группировки войск в освобождении от подразделений ВСУ города Соледар».

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Минобороны ЧВК Вагнер Артёмовск (Бахмут) Украина
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