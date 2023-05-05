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Генерал Картаполов предложил создать горячую линию для заметивших дроны

Генерал Андрей Картаполов предложил создать горячую линию для заметивших дроны
Фото: Brendon Thorne / Getty Images
Фото: Brendon Thorne / Getty Images

У граждан должна быть возможность оперативно сообщать экстренным службам о том, что они заметили беспилотники, для этого можно создать отдельный короткий номер или горячую линию, считает глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

«Нужно сделать [отдельный] канал, чтобы информация [о летящих дронах] поступала быстрее. Нужен какой-то короткий номер, горячая линия, чтобы человек мог позвонить и информация сразу оказалась бы там, где должна», — пояснил РБК депутат.

Он привел в пример сообщения о том, что беспилотники, долетевшие до Кремля в ночь на 3 мая, заметили еще в Подмосковье. Об этом сообщал телеграм-канал Baza со ссылкой на источники. По его информации, очевидцы передали информацию в экстренные службы, однако там решили, что сообщение ложное, и не среагировали вовремя.

«Пусть лучше будут в том числе ложные сообщения, чем пропустят [беспилотники], как это случилось», — уверен Картаполов.

Глава комитета по обороне также считает, что компании, которые владеют важными объектами, например, нефтехранилищами, должны самостоятельно предусмотреть защиту от атак дронов. Для этого им нужно на этапе проектирования и строительства таких объектов предусмотреть установку систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками, внеся соответствующие коррективы в проект.

На фоне участившихся атак дронов Картаполов в конце апреля предлагал привлечь к охране государственных границ добровольцев. «К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ», — пояснял он.

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Его заместитель по думскому комитету, депутат Юрий Швыткин в беседе с РБК счел, что предложение имеет смысл. По мнению Швыткина, это может в том числе помочь более эффективно выявлять дроны на подлете к границам России. Депутат считает, что возложить такие функции можно на формирования территориальной обороны, однако до этого вопрос необходимо законодательно урегулировать. Среди прочего это поможет снабдить добровольцев средствами выявления БПЛА. При этом Швыткин подчеркнул, что все следует делать «выверенно, с большой долей осторожности».

Атака беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая, однако широко известно о ней стало лишь днем. Пресс-служба президента сообщила, что атаковать пытались два дрона, они были выведены из строя спецслужбами. В интернете распространялись видео, на которых как минимум один дрон взорвался на подлете к Сенатскому дворцу.

Москва сочла произошедшее «покушением на президента» и заявила, что за ним стоят Украина и США. Последние отрицают свою причастность.

После этого ряд регионов запретил использование беспилотников, в том числе Москва, Московская, Ленинградская, Псковская области. Всего с осени 2022 года ограничения на полеты беспилотников ввели почти 50 субъектов.

С начала года власти регионов регулярно сообщают о сбитых беспилотниках, в некоторых случаях они наносят ущерб важным объектам. Так, например, в Краснодарском крае из-за атаки беспилотника произошли пожары на Ильском нефтеперерабатывающем заводе и на нефтебазе в поселке Волна, в Севастополе загорелась нефтебаза в Казачьей бухте, частичные разрушения получило здание военкомата в Брянской области.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Андрей Картаполов Госдума беспилотники дроны РЭБ БПЛА
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года
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