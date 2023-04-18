Брянский губернатор сообщил об атаке беспилотника ВСУ на военкомат

Украинский беспилотник атаковал здание военкомата городского округа Новозыбков в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших нет, но здание частично повреждено, там выбиты стекла. На месте работают оперативные службы.

Утром 17 апреля Богомаз сообщил, что близ села Запесочье Погарского района зафиксирована попытка незаконного пересечения границы. «Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов», — написал он в своем телеграм-канале.

6 апреля Минобороны сообщило об ударе по проникшей в Брянскую область со стороны Украины «диверсионно-разведывательной группе», в составе которой было более 15 бойцов. ДРГ была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины, утверждают в ведомстве.

Богомаз говорил, что инцидент произошел у села Случовск Погарского района, которое расположено примерно в 1,5 км от границы с Черниговской областью Украины.