Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 89,57 (-0,09) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 81,6 (-0,03) Инвестиции, 16:40
В зоне военной операции погиб экс-депутат от партии Порошенко Политика, 23:32
Сенаторы США опубликовали отчет о счетах нацистов в Credit Suisse Финансы, 23:27
Брянский губернатор сообщил об атаке беспилотника ВСУ на военкомат Политика, 23:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 23:05
Столтенберг допустил рост числа ядерных боеголовок у Китая в четыре раза Политика, 22:23
В Белом доме назвали следующие недели и месяцы «критичными» для Украины Политика, 22:22
ООН высказала обеспокоенность из-за сообщений о прослушке Гутерриша Политика, 21:51
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
В ЦБ предложили рецепты, как стимулировать мобильность труда Финансы, 21:38
В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры Политика, 21:38
Рекордсмен сборной России стал вторым в рейтинге игроков на драфте НХЛ Спорт, 21:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:31
РФС допустил включение клубов Крыма во Вторую лигу без членства в союзе Спорт, 21:08
Что означает признание Ереваном территориальной целостности Азербайджана Политика, 21:00
Чемпион мира Петровский выиграл четвертый бой на профессиональном ринге Спорт, 20:57
Военная операция на Украине ,  
0 

Брянский губернатор сообщил об атаке беспилотника ВСУ на военкомат

Брянский губернатор Богомаз: беспилотник атаковал здание военкомата в Новозыбкове

Украинский беспилотник атаковал здание военкомата городского округа Новозыбков в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших нет, но здание частично повреждено, там выбиты стекла. На месте работают оперативные службы.

Утром 17 апреля Богомаз сообщил, что близ села Запесочье Погарского района зафиксирована попытка незаконного пересечения границы. «Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов», — написал он в своем телеграм-канале.

6 апреля Минобороны сообщило об ударе по проникшей в Брянскую область со стороны Украины «диверсионно-разведывательной группе», в составе которой было более 15 бойцов. ДРГ была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины, утверждают в ведомстве.

Богомаз говорил, что инцидент произошел у села Случовск Погарского района, которое расположено примерно в 1,5 км от границы с Черниговской областью Украины.

Брянский губернатор сообщил об атаке беспилотника ВСУ на военкомат
Брянский губернатор сообщил об атаке беспилотника ВСУ на военкомат

Читайте на РБК Pro
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Брянская область Александр Богомаз военкомат беспилотники
Материалы по теме
Брянский губернатор заявил о подрыве на мине пытавшегося пересечь границу
Политика
Власти Брянской области опровергли обстрел нефтехранилища
Политика
Подозреваемого в нападении на села в Брянской области арестовали заочно
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter