МИД заявил об отношениях России и США на грани вооруженного конфликта

Отношения России и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, однако Москва пытается его предотвратить. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти», — сказал он. США, по словам дипломата, «продолжают эскалационный курс».

Рябков упомянул атаку на Кремль беспилотников в ночь на 3 мая, которую назвал «террористическим актом» и «посягательством на жизнь» российского президента.

Вашингтон пытается продемонстрировать отстраненность и «продвинуть в мировые СМИ тезис о непричастности» американских властей к инциденту, сказал Рябков. Россия готова использовать все имеющиеся средства, чтобы совершать посягательства на безопасность страны, ее президента и политического руководства не было дозволено никому, заключил замглавы МИДа.

Днем 3 мая пресс-служба Кремля сообщила о ночной атаке на него двух беспилотников. Военные и спецслужбы вывели дроны из строя. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что один беспилотник взорвался у крыши Сенатского дворца рядом с флагштоком. Президента России Владимира Путина во время атаки в Кремле не было, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Москва обвинила в ударе Киев. Президент Украины Владимир Зеленский отвергобвинения.

На следующий день Песков заявил, что за атакой стоят США. «Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон», — отметил пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что Москва оставляет за собой право предпринять ответные шаги. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби опроверг причастность Соединенных Штатов к произошедшему. Вашингтон не поощряет и не предоставляет Украине возможности наносить удары за пределами своих границ, добавили в американской администрации.