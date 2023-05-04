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В ЛНР сообщили о выдвижении техники ВСУ в сторону Северска

В ЛНР сообщили о выдвижении крупной колонны техники ВСУ в сторону Северска
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Вооруженные силы Украины направили крупную колонну техники в сторону Северска для возможной атаки на Кременную в ЛНР, сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Достаточно крупная колонна военной техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска. Это кременское и лисичанское направление, где пытаются сконцентрировать силы либо для основного, либо отвлекающего удара», — сказал собеседник агентства.

Северск — город в Бахмутском районе ДНР. В конце марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут) сосредоточена группировка из более чем 80 тыс. украинских военных, ее часть находится в Северске.

Кременная — город в Северодонецком районе ЛНР. В начале марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военнослужащие взяли в районе населенного пункта несколько укрепленных точек ВСУ. Позже подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сказал, что расстояние между позициями сил Украины и России под Кременной сократилось до примерно 40 м.

Врио главы ДНР Денис Пушилин, говоря о возможном контрнаступлении ВСУ, допустил, что украинские военные могут нанести удар на участке Сватово — Кременная. Другим возможным направлением он назвал запорожское.

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В ЛНР сообщили о выдвижении техники ВСУ в сторону Северска
В ЛНР сообщили о выдвижении техники ВСУ в сторону Северска

Теги
ЛНР Северск ВСУ Денис Пушилин Андрей Марочко Рамзан Кадыров
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